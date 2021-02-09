MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... AK Parti MYK toplandı
ABONE OL
09.02.2021 - 16:08 | | AA

Son dakika... AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Son dakika... AK Parti MYK toplandı

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı.

AYRINTILAR GELECEK...

Ankara'da iki genç buz kırılınca gölete düştüOlay Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; buz üzerinde yürüyerek video çeken iki genç buzun kırılması sonucu suya düştü. Serhat Baran ve Burak Çetin isimli arkadaşlar ölümden döndüğü anlar böyle görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... AK Parti MYK toplandı

Son dakika... AK Parti MYK toplandı

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika... Ankara'da iki genç buz kırılınca gölete düştü

Son dakika... Ankara'da iki genç buz kırılınca gölete düştü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet