09.02.2021 - 16:08 | | AA
Son dakika... AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı.
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Ankara'da iki genç buz kırılınca gölete düştüOlay Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; buz üzerinde yürüyerek video çeken iki genç buzun kırılması sonucu suya düştü. Serhat Baran ve Burak Çetin isimli arkadaşlar ölümden döndüğü anlar böyle görüntülendi.