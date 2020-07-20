MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! AK Parti'den flaş Netflix açıklaması
ABONE OL
20.07.2020 - 13:06 |

Son dakika! AK Parti'den flaş Netflix açıklaması

Gelen bir son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Netflix tartışmaları ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Son dakika! AK Parti'den flaş Netflix açıklaması

Son dakika haberine göre; Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum’ ifadelerini kullandı.

"BİZ DİJİTAL PLATFORMA KARŞI DEĞİLİZ"

Öte yandan AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında Netflix ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum. Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur?"

Hafter'in füze testi 'yere çakıldı'Türkiye'nin dengeleri değiştirdiği Libya'da gözler savaşın düğümlendiği Sirte'ye çevrilirken, askeri yığınak haberlerinin yanı sıra bir video kaydı peş peşe geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İslahiye’de 53 kişinin yaşadığı apartmanda karantina sona erdi

İslahiye’de 53 kişinin yaşadığı apartmanda karantina sona erdi

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

2020 LGS taban puanları Anadolu Lisesi, Fen Lisesi...MEB il il lise LGS kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve tercih robotu TIKLA!

2020 LGS taban puanları Anadolu Lisesi, Fen Lisesi...MEB il il lise LGS kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve tercih robotu TIKLA!

Sıradaki Haber