Son dakika: AK Partili Dağ açıkladı! DHKP-C'nin kasasının kimliği şoke etti

Şüpheli M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğunu ifade eden Dağ, "DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski İlçe Başkanı. Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?" paylaşımında bulundu.