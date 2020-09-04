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04.09.2020 - 01:50 | | AA

Son dakika... Akdeniz açıklarında deprem

Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz açıklarında 4.2 büyülüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Akdeniz açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Rodos Adası'nın güney açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 24,60 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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