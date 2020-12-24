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24.12.2020 - 00:55 |

Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeyi AFAD ve Kandilli Rasathanesi bildirdi. Peki, ne zaman, nerede deprem oldu?

Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat  00:13'te Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği  12.01 olarak açıkladı.

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