24.12.2020 - 00:55 |
Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeyi AFAD ve Kandilli Rasathanesi bildirdi. Peki, ne zaman, nerede deprem oldu?
AFAD, saat 00:13'te Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.01 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 23, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Akdeniz, 14.32 km. Dalaman (Mugla)
Tarih-Saat : 24.12.2020, 00:13:42 TSİ
Enlem : 36.5211 N
Boylam : 28.7085 E
Derinlik : 12.01 km
Detay : https://t.co/ztR4uW7Ymk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi