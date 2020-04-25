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25.04.2020 - 14:54 | | AA

Son dakika... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.48'de Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Maltepe'de karavan parkı: Corona virüs günlerini karavanda geçiriyorlarCorona virüs ile mücadelede önlemleri arasında 'evde kal' çağrıları sürerken, bu süreçte çok sayıda ev yerine karavanlarda kalanlar da var. Maltepe Kültür ve Spor Parkı'ndaki karavanlarda corona virüs günlerini geçiren vatandaşlar, kendilerini burada izole ettiklerini söylüyor.
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