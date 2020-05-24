Son dakika | Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 01.50'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklanırken derinliği 6.5 kilometre olarak kaydedildi. Akdeniz'de son günlerde üst üste korkutan depremler meydana geliyor.