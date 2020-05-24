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24.05.2020 - 02:03 |

Son dakika | Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 01.50'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklanırken derinliği 6.5 kilometre olarak kaydedildi. Akdeniz'de son günlerde üst üste korkutan depremler meydana geliyor.

 

'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdıKocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine otomobilinin bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı. O onları sosyal medya hesabından paylaşan hastane başhekimi Mustafa Güneş, "Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu şahsı şiddetle lanetliyorum" dedi.
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