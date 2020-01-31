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31.01.2020 - 09:27 |

Son dakika! Akdeniz'de deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathenesi tarafından büyüklüğü 3.5 olarak açıklanan deprem yerin 2 km derinliğinde meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de deprem! Depremin büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden geçen bilgilere göre Akdeniz'de saat 09.18 sularında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilirken, derinliği 2 kilometre ölçüldü.

Filistin, Lübnan, Suriye'yi geçip Adana'ya kadar uzanan, Doğu Akdeniz'i Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne ulaşan dev fay hattında bugün de deprem fırtınası devam ediyor.

Son dakika Akdenizde deprem Depremin büyüklüğü...

 

 

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