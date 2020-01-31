31.01.2020 - 09:27 |
Son dakika! Akdeniz'de deprem! Depremin büyüklüğü...
Gelen bir son dakika haberine göre Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathenesi tarafından büyüklüğü 3.5 olarak açıklanan deprem yerin 2 km derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden geçen bilgilere göre Akdeniz'de saat 09.18 sularında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilirken, derinliği 2 kilometre ölçüldü.
Filistin, Lübnan, Suriye'yi geçip Adana'ya kadar uzanan, Doğu Akdeniz'i Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne ulaşan dev fay hattında bugün de deprem fırtınası devam ediyor.