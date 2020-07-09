Son dakika... Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 19:36'da Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde, 5.0 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Türkiye ve DSÖ anlaştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Bakan Koca ve Kluge açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi çok yakında açılacak' ifadelerine yer verdi.