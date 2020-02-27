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27.02.2020 - 11:17 |

Son dakika! Akdeniz'de deprem fırtınası...

Gelen bir son dakika haberine göre Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de deprem fırtınası...

Muğla'ya 88 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; saat 10.54'te meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre. 

DÜN AYNI YERDE 2 DEPREM MEYDANA GELDİ

Dün Akdeniz açıklarında saat 17.20'de  4.7 ve hemen ardından 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

DEVASA FAY HATTI

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

Son dakika Akdenizde deprem fırtınası...

 

Hızı 50 kilometreye ulaştıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.
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