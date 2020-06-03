03.06.2020 - 08:44 |
Son dakika haberleri: Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, saat 08.20'de Akdeniz'de merkez üssü Antalya Kaş açıkları olan bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.