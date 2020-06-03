Son dakika haberleri: Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.