18.05.2020 - 07:58 |
Son dakika! Akdeniz'de şiddetli deprem
Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.