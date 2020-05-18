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18.05.2020 - 07:58 |

Son dakika! Akdeniz'de şiddetli deprem

Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de şiddetli deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
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