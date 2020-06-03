Son dakika! Akdeniz'de şiddetli deprem!

Son dakika haberine göre, Akdeniz'de peş peşe depremler olmaya devam ediyor. Son haftalarda son derece hareketli olan hat bugün de 5.2 büyüklüğünde sallandı.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; Girit'in güneydoğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Meydana gelen depremin derinliği ise 69.4 kilometre olarak ölçüldü.

FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.