MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Akdeniz'de şiddetli deprem!
ABONE OL
03.06.2020 - 12:23 |

Son dakika! Akdeniz'de şiddetli deprem!

Gelen bir son dakika haberine göre; Akdeniz'de Girit Adası'nın güneyinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de şiddetli deprem!

Son dakika haberine göre, Akdeniz'de peş peşe depremler olmaya devam ediyor. Son haftalarda son derece hareketli olan hat bugün de 5.2 büyüklüğünde sallandı. 

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; Girit'in güneydoğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Meydana gelen depremin derinliği ise 69.4 kilometre olarak ölçüldü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.

Son dakika Akdenizde şiddetli deprem

Yolcular isyan etti! Metrobüsler tıklım tıklım1 Haziran'da yeni normale geçilmesiyle birlikte İstanbulluların büyük bir çoğunluğu evlerinden çıkarak işlerine döndü, Metrobüs, tramvay, otobüs ve minibüslerde yolcu sayısı arttı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adıyaman'da PKK/KCK propagandasına 1 gözaltı

Adıyaman'da PKK/KCK propagandasına 1 gözaltı

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Dereye uçan otomobili köylüler fark etti, sürücü ölü bulundu

Dereye uçan otomobili köylüler fark etti, sürücü ölü bulundu

Sıradaki Haber