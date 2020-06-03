03.06.2020 - 12:23 |
Son dakika! Akdeniz'de şiddetli deprem!
Gelen bir son dakika haberine göre; Akdeniz'de Girit Adası'nın güneyinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Akdeniz'de peş peşe depremler olmaya devam ediyor. Son haftalarda son derece hareketli olan hat bugün de 5.2 büyüklüğünde sallandı.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; Girit'in güneydoğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Meydana gelen depremin derinliği ise 69.4 kilometre olarak ölçüldü.
FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR
Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.