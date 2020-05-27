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27.05.2020 - 03:59 | | AA

Son dakika | Akdeniz'de üst üste korkutan depremler

Son dakika haberine göre, Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Akdeniz'de üst üste korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 04.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Öte yandan aynı bölgenin yakınlarında saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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