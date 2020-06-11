Son dakika... AKOM'dan İstanbul için uyarı!

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (yarın) gününden itibaren mevsim normallerine gerileyeceğini ve beraberinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmini paylaşıldı.



İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre; önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (yarın) gününden itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BATI İLÇELERİNDEN TÜM İSTANBUL’A YAYILACAK



Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.