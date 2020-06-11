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11.06.2020 - 12:42 |

Son dakika... AKOM'dan İstanbul için uyarı!

Gelen son dakika haberine göre, AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve beraberinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Son dakika... AKOM'dan İstanbul için uyarı!

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (yarın) gününden itibaren mevsim normallerine gerileyeceğini ve beraberinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmini paylaşıldı.

İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre; önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (yarın) gününden itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BATI İLÇELERİNDEN TÜM İSTANBUL’A YAYILACAK

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Sokaklarda dolaşan boz ayı ilgi odağı olduARTVİN'in Şavşat ilçesinde, son bir aydır özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Evlerinin pencere ve balkonlarından ayıyı yakından görüp, izlemek için geceyi bekleyen ilçe sakinleri, sokaklara bıraktıkları yiyeceklerle de boz ayıyı besliyor.
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