Son dakika... Aksaray'da köpekler saldırdı! Çocuklarını kurtardı, kendi yüzü parçalandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi İnci Sokak'ta meydana geldi. Ergün Eke (56), çocuklarını ekmek almaya gönderdi. Bu sırada ididaya göre çocuklara sokak köpeği saldırdı Çocuklarının yardım çağrısı ile evinin önüne çıkan Eke, sokak köpeğinin üzerine atladı. Çocuklarını kurtaran Eke'nin yardımına komşuları koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eke, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergün Eke, çocuklarını ekmek almaya gönderdiğini bu sırada köpeklerin saldırdığını belirterek, "Kendimi kurtaramadım, hemen üzerime atladı ve beni yere düşürdü. Elimde, yüzümde, dudağımda ve gözümde yaralar var. Köpekle uzun süre mücadele ettim. Tedavimizi yaptılar, yüzüme ve elime dikiş attılar" diye konuştu.

'BABAMIN YÜZÜNÜ PARÇALADI'

Aksaray'da ekmek almaya gönderdiği çocuklarına saldıran köpek tarafından yaralanan Ergün Eke'nin (56), üvey kızı Dilek Öngün (17), olay anını anlattı.

Öngün, kardeşlerinin bakkala ekmek almaya gittiğinde sokak köpeğinin saldırısına uğradığını ve babasının onları kurtarmaya çalıştığı için yaralandığını söyledi. Öngün, “Köpek babamın üzerine saldırdı. Babam da kaçmak istedi. Hayvan babamın yüzüne atladı. Babam boğuşma ile kendisini kurtardı ama tüm yüzünü parçalandı. Küçük kardeşim korku ile eve kaçtı. Tüm aile aşağı indik ama bizim müdahalelerimiz fayda etmedi. Çünkü köpek çok saldırgandı. Biz buraya gelince bizim evin önündeki köpeğimize saldırmış.”