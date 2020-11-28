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28.11.2020 - 19:26 |

Son dakika: Alarm zilleri çalıyor! Bakan Koca son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca yaptığı değerlendirmede "Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Alarm zilleri çalıyor! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.

Son dakika: Alarm zilleri çalıyor Bakan Koca son durumu açıkladı

 

 

 

 

 

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