Son dakika: Alarm zilleri çalıyor! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.