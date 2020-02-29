29.02.2020 - 16:39 | | AA
Son dakika... Alçak saldırı planı son anda önlendi!
Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör örgütü PKK/YPG’nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi" açıklamasını yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi."
Paylaşımda, su tankerinin imha edilmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.