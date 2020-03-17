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17.03.2020 - 09:11 | | İHA

Son dakika! Alkollü adam Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattı! Metrobüs durağında bir anda soyunup...

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Esenyurt’ta alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir adam metrobüs durağı kenarında üstünü başını çıkarıp çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu öğrenilen adamı güçlükle göz altına aldı. Ambulansa bindirilen zanlı, polis nezaretinde hastaneye götürüldü.

Son dakika! Alkollü adam Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattı! Metrobüs durağında bir anda soyunup...

Olay, Güzelyurt Metrobüs Durağı merdivenlerinde yaşandı. İddia göre alkolün dozunu kaçıran yabancı uyruklu adam rezillik çıkarınca polis ve ambulans çağrıldı. Bilinci yerinde olmayan alkollü adam, gelen polis ekiplerine de direndi.

Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan zanlının elleri kelepçelendi. Alkollü adam, olay yerine gelen ambulansa polis nezaretinde güçlükle bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Son dakika Alkollü adam Esenyurtta ortalığı birbirine kattı Metrobüs durağında bir anda soyunup...

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