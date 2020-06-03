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03.06.2020 - 12:13 | | DHA

Son dakika... Amca çocuklarının kanlı kavgası! Baba ve oğlu öldü

Gelen bir son dakika haberine göre, Çorum’un Osmancık ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan kavgada İdris Karakuş (56) ile oğlu Gülami Karakuş (25), av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli Dursun Karakuş (25), gözaltına alındı.

Son dakika... Amca çocuklarının kanlı kavgası! Baba ve oğlu öldü

Olay, sabah saatlerinde Osmancık ilçesi Öbektaş köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde, 2 katlı binada yaşayan amca çocukları olan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de Dursun Karakuş, evden aldığı av tüfeğini ateşledi.

Tüfekten çıkan saçmalar İdris Karakuş ile oğlu Gülami Karakuş'a isabet etti. Baba-oğul olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şüpheli Dursun Karakuş av tüfeğiyle yakalanarak, gözaltına alındı. Baba- oğulun cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

 

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