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04.09.2020 - 21:15 | | AA

Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 25'ten fazla araç...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 25'ten fazla araç...

Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

25'ten fazla aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Araçların vinç ve çekiciyle kaldırılması, yola dökülen yağ ve mazotun temizlenmesinin ardından yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.


Son dakika... Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza 25ten fazla araç...



Son dakika... Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza 25ten fazla araç...



 

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