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04.09.2020 - 21:15 | | AA

Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ulaşıma kapandı

Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza Ulaşıma kapandı



25'ten fazla aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika... Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza Ulaşıma kapandı



 

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