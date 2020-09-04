Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ulaşıma kapandı

Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.











25'ten fazla aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.









