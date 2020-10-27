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27.10.2020 - 12:19 | | DHA

Son dakika haberi: Anamur'da korkutan yangın! Alevler evlere yaklaşıyor

Gelen bir son dakika haberine göre, Mersin’in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangına müdahale ediyor.

Son dakika haberi: Anamur'da korkutan yangın! Alevler evlere yaklaşıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 

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