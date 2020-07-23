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23.07.2020 - 10:57 | | AA

Son dakika... Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu kararını erteledi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Anayasa Mahkemesi, hakkındaki mahkumiyeti kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliği düşen Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi.

Son dakika... Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu kararını erteledi!

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın  Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis  cezası alan Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu ele aldı.

Genel Kurul, bir üyenin dosyayla ilgili hazırlıklarını tamamlayamaması  nedeniyle görüşmeyi Anayasa Mahkemesi iç tüzüğü gereği erteleme kararı aldı.

Başvurunun eylül ayında belirlenecek bir günde karara bağlanması  bekleniyor.

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, "dokunulmazlık hakkını  yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve  tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı  ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır  edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği" önü sürülmüştü.

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet  Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı  davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış  siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak"  suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis  cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının  durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki  kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran 2020'de okundu ve CHP'li  Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine  gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden  çıkarılmıştı.

 

 

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