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19.01.2021 - 09:04 | | İHA

Son dakika... Ankara -17'yi gördü, Meteoroloji'den flaş uyarı geldi

Gelen son dakika haberine göre; En soğuk gecelerinden birini yaşayan Ankara'da hava sıcaklığı -17'yi gördü. Meteoroloji bölge için kritik uyarılarda bulundu.

Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Hava sıcaklığı, gecenin ilerleyen saatlerinde bazı termometrelerde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu. Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son dakika... Ankara -17yi gördü, Meteorolojiden flaş uyarı geldi

KUĞULAR BUZ TUTTU

Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplanırken kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.

Son dakika... Ankara -17yi gördü, Meteorolojiden flaş uyarı geldi

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