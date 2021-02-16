16.02.2021 - 10:45 |
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Geert Wilders'a soruşturma
Gelen son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'a soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders nın 15 02 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakında Fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara C Başsavcılıgımızca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Maltepe'de araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadıMaltepe'de kar yağışının ardından buzlanan caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan kimi sürücüler zincir takmaya çalışırken, kimileri de iterek çıkmaya çalıştı. Yolu açmaya gelen kar küreme aracı da kaydı.