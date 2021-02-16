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16.02.2021 - 10:45 |

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Geert Wilders'a soruşturma

Gelen son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'a soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Geert Wilders'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders nın 15 02 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakında Fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara C Başsavcılıgımızca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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