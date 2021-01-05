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05.01.2021 - 09:04 | | İHA

Son dakika... Peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 28’i subay, 1’i ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 29 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verdi. Öte yandan Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika... Peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 28’i subay, 1’i ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 29 şüphelinin Ankara merkezli 10 ilde 05.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

BALIKESİR MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU

Öte yandan Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. 

Zanlılar arasında ihraç edilen askeri öğrenci ve doktor ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de başlatılan operasyon sürüyor.

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