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31.12.2020 - 12:53 | | DHA

Son dakika! Ankara Valiliği'den 'cuma namazı' açıklaması

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara Valiliği, yarın cuma namazına gitmek isteyenlerin ikametlerine en yakın camiye, araç kullanmamak kaydıyla gidebileceğini açıkladı.

Son dakika! Ankara Valiliği'den 'cuma namazı' açıklaması

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 1 Ocak Cuma günü, cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ve cuma namazı saatleriyle sınırlı olarak ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" denildi.

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