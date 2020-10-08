08.10.2020 - 17:05 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Gelen son dakika haberine göre; Ankara Valiliği, yarın sabah Batı ilçeler için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın Batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve Ankara il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir.
Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
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