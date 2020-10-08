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08.10.2020 - 17:05 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Valiliği, yarın sabah Batı ilçeler için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Son dakika... Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın Batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve Ankara il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir.

Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Son dakika... Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

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