Son dakika... Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın Batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve Ankara il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir.

Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.