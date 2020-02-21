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21.02.2020 - 11:49 | | DHA

Son dakika... Ankara ve Mersin'de PKK operasyonu! Yakalandılar

Son dakika gelen bilgilere göre; terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheli'den 14'ü gözaltına alındı. Öte yandan Mersin'de de, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Ankara ve Mersin'de PKK operasyonu! Yakalandılar

Ankara'da, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 yabancı uyruklu, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

MERSİN'DE PKK'NIN GENÇLİK YAPILANMASINA OPERASYON

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda örgütsel toplantı yaptıkları, tutuklu ve hükümlü olan örgüt mensuplarına mektup gönderdikleri, örgüt mensuplarının ailelerine sahip çıktıkları, faaliyetlerine legal süsü vermek amacıyla, ‘HDP Gençlik Meclisleri’ ilanları bastırdıkları, açlık grevlerine destek verdikleri ve eylem hazırlığında oldukları saptanan R.D., F.S., M.Y.K., R.T., M.B., S.Ş., M.K., A.E., B.T., Ö.Ş., S.A., H.T. ve V.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel kitap ve dijital malzeme ele geçirildi. 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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