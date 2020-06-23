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23.06.2020 - 12:50 | | AA

Son dakika! Ankara'da baro başkanlarının yürümesi için izin çıktı

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz eden ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen bazı baro başkanları, bulundukları yerden otobüslerle Anıtkabir'e doğru hareket etti.

Son dakika! Ankara'da baro başkanlarının yürümesi için izin çıktı

Türkiye'nin farklı illerindeki bazı baro başkanlarının  "Savunma  Yürüyüşü" adıyla başlattığı yürüyüş, dün öğle saatlerinde Eskişehir yolu üzerinde  valilik izni olmadığı gerekçesiyle durduruldu.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bekleyiş sonrası bugün verilen  iznin ardından baro başkanları otobüslerle Anıtkabir'e hareket etti.

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU: "İNSANLAR DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANSIN"

Yürüyüşe izin verilmesinden kısa süre önce Türkiye Barolar Birliği  (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarıyla görüşmek üzere, bekletildikleri  noktaya geldi. Alana girmek isteyen Feyzioğlu tepkiler üzerine basın mensuplarına  açıklamalarda bulundu.

Silahsız, şiddetsiz yürüme eyleminin temel hak olduğunu belirten  Feyzioğlu, "Dün meslektaşlarımızın burada durdurulduğunu öğrendiğimizde biz  Anıtkabir'de onları bekliyorduk. Gelemeyeceklerini gördüğümüz anda yönetim  kurulumuz buraya intikal etti. Ben de dünden beri erişebildiğim herkese erişmiş  durumdayım." diye konuştu.

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar Adalet Bakanı  Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile defalarca görüştüğünü  bildiren Feyzioğlu, "Sayın Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı'nı defalarca aradı.  Buradaki talep son derece makuldur. Burada Anayasa korumasında demokratik bir  hareket yapılmak istendi." ifadelerini kullandı.

Bir talihsizlik yaşandığını anlatan Feyzioğlu, toplumun artık kriz,  kavga, gürültü istemediğini ve bugün bu meselenin çözülmesini istediklerini  söyledi.

"Bir bardak suda fırtına koparmanın anlamsız olduğunu" vurgulayan TBB  Başkanı Feyzioğlu, "Bu çözülecek ve bundan ders çıkaralım hepimiz. İnsanlar  demokratik haklarını kullansınlar." şeklinde konuştu.

Feyzioğlu, baro başkanlarının bir duruş sergilediğine dikkati çekerek,  "Ben de bu izni kavgasız, gürültüsüz, kimsenin burnunun bile kanamadan verilmesi  için uğraşıyorum. Ben eğlencede gezmiyorum, bu sorunu çözmeye çalışıyorum.  Herkesin bir çalışma yöntemi var." diye konuştu.

Anıtkabir ziyaretinden paylaşılan fotoğraflar dolayısıyla  eleştirildiğine vurgu yapan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Yan yana iki fotoğrafı koyarsanız eleştiri bulabilirsiniz. Biz  programın Anıtkabir kısmına katılmak üzere beklerken burada otobüslerin  durdurulduğu haberi geldi. Arkasında bir şey aramaya gerek yok. Bazen her şey  göründüğü kadar basittir. Anıtkabir'e gelmişken saygı duruşunda bulunmadan  ayrılmak Cumhuriyet evlatları olarak içimize sinmedi. Saygı duruşunda bulunduk.  Eğer başka bir amacımız olsaydı yönetim kurulumuz bir bütün olarak buraya  koşmazdı."

Feyzioğlu açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

AKŞENER: "SAĞDUYU VE SÜKUNET SİZE DÜŞÜYOR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sabah saatlerinde baro  başkanlarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, taleplerini dinlediği baro  başkanlarıyla görüşmesinde "Sabır, itidal ve sağduyu size düşüyor" ifadelerini  kullandı. vatandaşlık hakkını kullanmak ve simgesel bir yürüyüş yapmak  istediklerini dile getiren baro başkanlarına Akşener, çözüm için bazı kişisel  görüşmelerde bulunacağını belirtti.

 

 

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