02.01.2021 - 09:13 | | İHA
Son dakika... Ankara'da bir apartman garajında 3 kişi ölü bulundu
Gelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Pursaklar ilçesi'nde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulundu.
Ankara Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.
20-25 YAŞLARINDA 3 GENÇ
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.
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