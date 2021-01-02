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02.01.2021 - 09:13 | | İHA

Son dakika... Ankara'da bir apartman garajında 3 kişi ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Pursaklar ilçesi'nde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulundu.

Son dakika... Ankara'da bir apartman garajında 3 kişi ölü bulundu
Başkent'te apartman garajında 3 kişi ölü bulundu
Başkent'te apartman garajında 3 kişi ölü bulundu
Başkent'te apartman garajında 3 kişi ölü bulundu
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Ankara Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

20-25 YAŞLARINDA 3 GENÇ

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

Son dakika... Ankarada bir apartman garajında 3 kişi ölü bulundu

 

 

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