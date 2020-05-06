Son dakika! Ankara'da, boya fabrikasında yangın

Kahramankazan'da, sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Saray Mahallesi'ndeki boya fabrikasında, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alevleri söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Corona virüs test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtıMalatya’da korona virüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye başvuran kişi, sonucun çıkmasını beklemeden hastaneden kaçtı. Polisi de alarma geçiren hasta, evinde bulunarak sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.