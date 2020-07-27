Son dakika... Ankara'da büyük yangın! Plaza tahliye ediliyor

Ankara'dan son dakika haberine geldi. Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesinin devam ettiği yangında plazada çalışanların da tahliye edildiği bildirildi.

Bu arada binadan kopan parçaların etrafa yayıldığı da gelen bilgiler arasında.