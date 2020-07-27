27.07.2020 - 17:45 | | DHA
Son dakika... Ankara'da büyük yangın! Plaza tahliye ediliyor
Son dakika gelen habere göre; Ankara Söğütözü Mahallesi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans bölgeye sevk edildi. Öte yandan gelen bir diğer son dakika haberine göre ise; plazada çalışanların tahliye edildiği bildirildi. Ankara Valisi yangının kontrol altına aldığını duyurdu.
Ankara'dan son dakika haberine geldi. Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesinin devam ettiği yangında plazada çalışanların da tahliye edildiği bildirildi.
Bu arada binadan kopan parçaların etrafa yayıldığı da gelen bilgiler arasında.