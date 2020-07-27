MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ankara'da büyük yangın! Plaza tahliye ediliyor
ABONE OL
27.07.2020 - 17:45 | | DHA

Son dakika... Ankara'da büyük yangın! Plaza tahliye ediliyor

Son dakika gelen habere göre; Ankara Söğütözü Mahallesi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans bölgeye sevk edildi. Öte yandan gelen bir diğer son dakika haberine göre ise; plazada çalışanların tahliye edildiği bildirildi. Ankara Valisi yangının kontrol altına aldığını duyurdu.

Ankara'da iş merkezinde yangından ilk görüntüler
Ankara'da iş merkezinde yangından ilk görüntüler
Ankara'da iş merkezinde yangından ilk görüntüler
Haberin Tüm Fotoğrafları

Ankara'dan son dakika haberine geldi. Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesinin devam ettiği yangında plazada çalışanların da tahliye edildiği bildirildi.

Bu arada binadan kopan parçaların etrafa yayıldığı da gelen bilgiler arasında.

Son dakika... Ankarada büyük yangın Plaza tahliye ediliyor

Son dakika... Ankarada büyük yangın Plaza tahliye ediliyor

Ankara'da yanan plaza tahliye ediliyorAnkara Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonrası iş merkezinde tahliye işlemleri başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

27 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...

27 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

Gaziantep'te corona virüs tedbirleri! Bir hafta yasaklandı

Gaziantep'te corona virüs tedbirleri! Bir hafta yasaklandı

Sıradaki Haber