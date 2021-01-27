27.01.2021 - 10:05 | | DHA
Son dakika! Ankara'da casus avı! Devletin gizli bilgilerini sızdırıyorlardı
Ankara'da, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2 emekli albay, 1 astsubay, 1 sivil kişi gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takiple elde edilen deliller neticesinde, devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay, biri astsubay 3 asker ile bir sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtildi.
Medyumlarından pes dedirten istismar! 'Büyü yapıp kargoyla gönderiyoruz'Sosyal medyada 'medyum, hoca' sıfatlarıyla sayfalar açıp, büyü yoluyla insanların dertlerini çözdükleri iddiasıyla maddi kazanç elde edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sözde 'büyü' hazırlayarak 'ayrılan sevgilileri geri birleştirme, aşık etme, küsleri barıştırma' gibi konulara çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcılarının son yaptığı bu kadarına da pes dedirtti. DHA muhabirinin müşteri gibi telefonla arayıp ulaştığı, kendisini medyum olarak tanıtan kişi, bin lira karşılığında koronavirüsten 1 asır boyunca koruyacak büyü yapabileceğini iddia etti.