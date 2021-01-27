MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Ankara'da casus avı! Devletin gizli bilgilerini sızdırıyorlardı
ABONE OL
27.01.2021 - 10:05 | | DHA

Son dakika! Ankara'da casus avı! Devletin gizli bilgilerini sızdırıyorlardı

Ankara'da, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2 emekli albay, 1 astsubay, 1 sivil kişi gözaltına alındı.

Son dakika! Ankara'da casus avı! Devletin gizli bilgilerini sızdırıyorlardı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takiple elde edilen deliller neticesinde, devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay, biri astsubay 3 asker ile bir sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtildi.

 

Medyumlarından pes dedirten istismar! 'Büyü yapıp kargoyla gönderiyoruz'Sosyal medyada 'medyum, hoca' sıfatlarıyla sayfalar açıp, büyü yoluyla insanların dertlerini çözdükleri iddiasıyla maddi kazanç elde edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sözde 'büyü' hazırlayarak 'ayrılan sevgilileri geri birleştirme, aşık etme, küsleri barıştırma' gibi konulara çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcılarının son yaptığı bu kadarına da pes dedirtti. DHA muhabirinin müşteri gibi telefonla arayıp ulaştığı, kendisini medyum olarak tanıtan kişi, bin lira karşılığında koronavirüsten 1 asır boyunca koruyacak büyü yapabileceğini iddia etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? HES kodu alma SMS, e-devlet, uygulama ile

HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? HES kodu alma SMS, e-devlet, uygulama ile

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Van Valisi Bilmez'den Berhan Şimşek'e suç duyurusu

Van Valisi Bilmez'den Berhan Şimşek'e suç duyurusu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet