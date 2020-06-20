20.06.2020 - 10:50 | | DHA
Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu
Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kaldığı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul'da uluslararası fuhuş ve uyuşturucu operasyonuİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Örgütlü Olarak İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 Yabancı uyruklu kadın şebekenin elinden kurtarılırken operasyonda çok sayıda çok miktarda uyuşturucunun yanı sıra lamba şeklinde kayıt yapan gizli kamera ele geçirildi.