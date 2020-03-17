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17.03.2020 - 21:36 |

Son dakika | Ankara'da dev operasyon! 8 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Son dakika haberine göre, Ankara'da 7,9 ton sahte temizlik malzemesi ve 1,2 ton sahte el dezenfektanı ele geçirildi, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika | Ankara'da dev operasyon! 8 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
Manisa'da korkunç olayManisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 9 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, diz kapağı altından kesilmiş sol bacak bulundu.
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