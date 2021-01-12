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12.01.2021 - 10:08 | | DHA

Son dakika! Ankara'da dev operasyon! Milli Savunma projelerinin bilgilerini sızdırdılar

Gelen bir son dakika haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

Son dakika! Ankara'da dev operasyon! Milli Savunma projelerinin bilgilerini sızdırdılar

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın (MİT) 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulunan şirket temsilcileri tespit edildi.

Bazı SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyetleriyle ilgili bilgileri savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi.

İHALE BİLGİLERİNİ YABANCI ŞİRKETE SIZDIRDILAR

Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle operasyon düzenlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Biri eski kurum çalışanı 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Evdeki dijital materyallere el konuldu.

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