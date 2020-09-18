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18.09.2020 - 17:28 | | AA

Son dakika... Ankara'da fabrikada korkutan patlama

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi

Son dakika... Ankara'da fabrikada korkutan patlama

Detaylar birazdan... 

Son dakika... Ankarada fabrikada korkutan patlama

Taha Akyol'u 43 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheliler adliyede!Kendilerini polis olarak tanıtarak gazeteci- yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolarını çaldıkları öğrenildi. Ertuğrul Akyol'un para dolu çantayı şüphelilere verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Taha Akyol "Ben gazetecilikten önce Ceza avukatlığı yapıyordum. Neredeyse beni bile kandırıyorlardı. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar" dedi.
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