05.02.2021 - 10:05 |
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yokBursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan Rahmi A.'ya 6 bin 963 TL ceza kesildi. Rahmi A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok' diye seslendi.