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31.08.2020 - 11:36 | | DHA/AA

Son dakika! Ankara ve Konya'da FETÖ operasyonu! Gözaltı kararı...

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Öte yandan Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! Ankara ve Konya'da FETÖ operasyonu! Gözaltı kararı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ ile iltisakı bulunduğu tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller bulunan, halen görevdeki 2 üsteğmen, 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

 KONYA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma  kapsamında, örgütün eğitim birimlerinde görev yaptığı belirlenen ve mahrem  imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı  çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte  belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete  götürüldü.

 

 

En kritik noktada 3 ay önce açıldı!Dürnyayı etkisi altına alancorona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgınla mücadelede önemli rol oynuyor. Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.
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