Son dakika... Ankara'da İdlib hareketliliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde KRT televizyonunda canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, program çıkışı parti genel merkezine geçti. Parti yöneticileri ile İdlib'deki gelişmeleri görüşen Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kente gönderildiği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

BAHÇELİ GENEL MERKEZDE

Divan üyeleriyle bir araya gelen Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde gelişmeleri takip ediyor.

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A TELEFON

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlip'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.

KILIÇDAROĞLU, TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLE GÖRÜŞTÜ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejim tarafından düzenlenen ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısı ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü. Şentop'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitler için başsağlığı dileklerini iletti.