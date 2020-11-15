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15.11.2020 - 08:17 | | DHA

Son dakika... Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da eylem amaçlı keşif ve istihbarat çalışmasında bulunan 2 DEAŞ üyesi terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teröristlerden birinin cep telefonundan koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu konum paylaşma özelliğine sahip program kılavuzunun silindiği tespit edildi.

Son dakika... Ankara'da keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Ankara MİT Bölge Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir süredir Ankara'da bulunan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E. isimli 2 teröristi tespit etti. Takip ve deşifre çalışması sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 2 teröristi yakalayarak gözaltına aldı.

DELİLLER DİJİTAL KAZIMA SONUCU ORTAYA ÇIKARTILDI

Teröristlerin kaldığı adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin Avusturya'da gerçekleşen eyleme ilişkin videoların da tespit edilmesi üzerine dijital inceleme uzmanlarınca ayrıntılı dijital kazıma çalışması yapıldı. DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen çok sayıda video ve fotoğraf ortaya çıkarılırken, A.E.E.'nin cep telefonundan koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir program kullanım kılavuzunun silindiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.E. ve H.E.E. tutuklanarak cezaevine konuldu.


Son dakika... Ankarada keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

Son dakika... Ankarada keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

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