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03.12.2020 - 21:08 | | DHA / AA

Son Dakika Haberi! Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme!

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Valiliği: Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

Son Dakika Haberi! Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme!

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 18 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sanayi çalışanları için mesai saatlerini 07.00-16.00 olarak belirlediği, ihtiyaç duyulması halinde fazla mesai veya vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesi gerektiği yönünde karar alındığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri üzerine yeniden değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinin 08.00-18.00 olarak düzenlendiği, işletmelerce ihtiyaç duyulması halinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kararlar ve bu kararlardaki istisna hükümlerine uyulmak şartıyla, yapacakları fazla mesai veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirmelerinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bu düzenlemeden, faaliyet konusu üretim veya imalat olmayan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının (banka, mali müşavir gibi yardımcı sektörlerin) muaf tutulmalarına karar verildiği kaydedildi.

Konya'da eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildiKonya'da Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağı saatinde açık olduğu tespit edilen iş yerlerindeki aramada bazı kişiler üst üste dizilerek gizli bölme oluşturulan koltukların arasında saklanırken bulundu.
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