22.01.2021 - 09:39 | | DHA
Son dakika! Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2011 yılı avukatlıktan hâkim ve savcılığa geçiş sınavında, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edildi. Sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.
Önce otobüse çarptı, sonra durağa daldı! Ölü ve yaralılar var...Bursa'da soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce işçileri taşıyan otobüse çarptı ardından otobüs durağına daldı. Kazada otomobil sürücüsü Bedirhan Olgun (23) hayatını kaybetti, otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın kısıtlama saatlerinde yaşanması ve otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.