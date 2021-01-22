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22.01.2021 - 09:39 | | DHA

Son dakika! Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2011 yılı avukatlıktan hâkim ve savcılığa geçiş sınavında, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edildi. Sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

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