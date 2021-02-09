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09.02.2021 - 17:21 | | AA

Son dakika... Ankara'da patlama! Keçiören'de binada hasara yol açtı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmandaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirildi.

Son dakika... Ankara'da patlama! Keçiören'de binada hasara yol açtı

Ayvalı Mahallesi 197. Sokak'ta 3 katlı apartmanın üst katında henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. 

Patlamanın etkisiyle daireden düşen eşyalar sokaktaki bazı otomobillerde zarara yol açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. 

Patlamanın doğal gazdan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürdü.

Dairede iki sağlık görevlisi, bir asker ve bir avukatın yaşadığı ve patlama sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Son dakika... Ankarada patlama Keçiörende binada hasara yol açtı

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