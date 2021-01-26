Son Dakika: Ankara'da PKK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na operasyon

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26.01.2021 - 09:00 | | DHA

Son Dakika: Ankara'da PKK'nÄ±n gençlik yapÄ±lanmasÄ±na operasyon

Gelen son dakika haberine gÃ¶re; Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ± Devrimci GenÃ§lik Hareketi'ne yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 14 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Son Dakika: Ankara'da PKK'nÄ±n gençlik yapÄ±lanmasÄ±na operasyon

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.ÂDevrimci GenÃ§lik Hareketi'ne yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 14 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

Sosyal medya sallandÄ±! Kayda aldÄ±, 18 yaÅŸÄ±ndan küçük sevgilisi...Kocaeliâ€™nin Ä°zmit ilçesinde 18 yaÅŸÄ±ndan küçük bir ÅŸahÄ±s, aynÄ± yaÅŸtaki sevgilisini darp ederek kamera ile kayda aldÄ±. Sosyal medyada yayÄ±lan görüntüler sonrasÄ±nda ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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