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29.12.2020 - 09:40 | | DHA

Son dakika... Ankara'da polis ve MİT'ten operasyon!

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Ankara'da polis ve MİT'ten operasyon!

OSMANİYE'DE DE OPERASYON

Osmaniye'de de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ'ın 'emir'i olduğu ileri sürülen M.M.'nin de aralarında bulunduğu 3 Suriye uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yılbaşı öncesi meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Son dakika... Ankarada polis ve MİTten operasyon

Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu sürede DEAŞ'ın 'emirliği'ni yürüten M.M. ile silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen örgüt üyeleri Y.A. ve H.S., 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.M., Y.A. ve H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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