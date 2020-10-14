Son dakika... Ankara'da sıcak dakikalar! Hastalar başka hastaneye nakledildi

Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda arıza yaşandı. Ankara Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından önlem alındı. Arıza nedeniyle tedbir olarak yoğun bakım ünitesindeki 12 hasta ambulanslarla Ankara'daki diğer hastanelere sevk edildi.