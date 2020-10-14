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14.10.2020 - 16:01 | | İHA

Son dakika... Ankara'da sıcak dakikalar! Hastalar başka hastaneye nakledildi

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.

Ankara'da sıcak görüntü! Peş peşe götürüldüler
Ankara'da sıcak görüntü! Peş peşe götürüldüler
Ankara'da sıcak görüntü! Peş peşe götürüldüler
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Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda arıza yaşandı. Ankara Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından önlem alındı. Arıza nedeniyle tedbir olarak yoğun bakım ünitesindeki 12 hasta ambulanslarla Ankara'daki diğer hastanelere sevk edildi.

Ankara'da sıcak dakikalar! Hastalar başka hastaneye nakledildiGelen son dakika haberine göre; Ankara'da Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.
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