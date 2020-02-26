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26.02.2020 - 09:35 | | AA

Son dakika haberleri: Ankara'da terör örgütüne operasyon! Gözaltılar var

Son dakika gelen bilgilere göre; Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan, Irak uyruklu olduğu belirlenen 9'u yakalandı.

Son dakika haberleri: Ankara'da terör örgütüne operasyon! Gözaltılar var

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Irak uyruklu oldukları belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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